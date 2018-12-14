Samsung показала революционный интерфейс смартфонов на видео

Он удивляет минималистичным дизайном и удобностью. Пользователь может выполнить любую задачу, задействуя только нижнюю часть экрана. Это удобно, если у вас смартфон с большим экраном.

Samsung выпустила первый проморолик нового пользовательского интерфейса One UI. Видео доступно на YouTube-канале компании.

В новой оболочке компания отвела много внимания возможности пользоваться большим смартфоном одной рукой. Она создана так, чтобы юзер пользовался преимущественно нижней частью экрана.

Также One UI получила минималистичный дизайн. Её главное отличие от других оболочек — тёмная тема, которую поддерживают сам интерфейс и фирменные приложения вроде интернет-браузера от Samsung.

One UI придёт на смену Samsung Experience. Бета-версию уже протестировали обзорщики. Издание 9To5Google назвало её пять сильнейших сторон.

Пользовательский интерфейс представили на Samsung Developer Conference вместе со складным смартфоном. Сейчас он тестируется на Galaxy S9, S9+ и Note 9. Ожидается, что стабильная версия выйдет для этих смартфонов в первом квартале 2019 года.