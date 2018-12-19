iPhone XI с обновлённым дизайном появился на видео

Смартфоны из Купертино не вызывают интереса из-за отсутствия внешних изменений. Дизайнер предположил, какими они могут быть в следующем году.

YouTube-канал Concept Creator представил на видео рендер iPhone XI. На нём смартфон получил тройную камеру и плоские, а не скруглённые боковые грани.

Рендер не имеет основы в качестве инсайдов от авторитетных источников или утечек информации. Рисунок составлен на основе внешних изменений iPad и текущих трендов мобильного рынка.

iPhone 2019 года продаются значительно ниже ожидаемого. Одни из причин снижения спроса — неизменённый дизайн и отсутствие инноваций. Дизайнер предположил, какими могут быть изменения в следующем году.

Среди аналитиков есть те, кто считает, что Apple в следующем году не изменит дизайны, выпустив также три смартфона. Такое мнение выразила аналитик японского банка Nomura Ли Энн.