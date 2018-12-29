Три камеры, градиент, слайдер. Самые значимые смартфоны 2018 года

Смартфоны выходили с тремя камерами, градиентным корпусом или в новом форм-факторе. Лайф разобрался, какие смартфоны задавали эти тренды и больше всего повлияли на мобильный рынок.

Huawei P20 Pro — задал тренды и марку качества

На презентации в Париже этот смартфон сравнивался с iPhone X и Galaxy S9 от экстерьера до характеристик и выходил победителем. Время показало, что амбиции производителя были полностью оправданы — агрессивное продвижение и высококачественная камера сделали смартфон хитом весны.

Во многом за счёт P20 Pro Huawei встал в ряд с Samsung и Apple и во флагманском сегменте — о смартфоне говорили, его узнавали. Он стал общепринятым лидером по качеству фотосъёмки (пока DxO Mark не оценил Mate 20 и Mate 20 Pro), ночные фото шикарно расходились по соцсетям. Кроме того, модель задала два тренда — на тройную или более камеру и градиентный корпус вместе с Honor 10. Сейчас можно найти много моделей с тремя сенсорами или переливающейся крышкой.

Смартфон смотрится особенно бодро на фоне Samsung. Пока корейцы незначительно улучшали экстерьер прошлогодних моделей, в Huawei взяли каноничный дизайн iPhone X с чёлкой и вертикальной камерой, максимально оригинально украсив его в своей модели.

iPhone XS и XS Max — показали, что радикально менять нечего

Политику Apple при Тиме Куке лучше всего описывают слова Стива Возняка о распознавании улыбки камерами Andrоid-смартфонов: "Это просто интересная функция, но не инновация". Компании важно внедрять сразу совершенные технологии, которые моментально заменят старые решения.

Лучший пример — переход со сканера отпечатка на Face ID. Производитель оснастил iPhone X уникальной технологией, которая считывает лицо владельца почти при любых условиях и не уступает Touch ID в надёжности. Android-смартфоны скопировали вырез, но продолжили выходить с дактилоскопами, причина — даже их 3D-сканеры лица всё ещё далеки от идеала, их легко обойдёт муляж лица, близнец и даже просто похожий человек.

Осваивать, к примеру, внутриэкранный сканер отпечатка у Apple пока нет необходимости. В 2018 году все смартфоны получили ненадёжный оптический сенсор, в 2019-м устройства оснастятся ультразвуковым, более точным, и сделают предшественников неактуальными. И то не совсем ясно, будет ли он надёжен или окажется как аналог Face ID на Android.

В итоге положение мобильного рынка обрекло Apple на самый скучный год даже по меркам "года S". 4S, 5S и 6S удивляли Siri, сканером отпечатка и 3D Touch, XS и XS Max интересны разве что Depth Control, стереозвуком при записи видео и увеличенной диагональю у второго. В остальном отличия от X минимальны — компания просто выпустила тот же телефон, доведя возможности до идеала. В новом поколении мощность, автономность и качество камеры выше, но, взяв X вместо XS, вряд ли вы лишитесь чего-то модного и необходимого. Фактически есть только одна причина обновляться с X на новую модель — на XS Max из-за огромного экрана.

— Спрос на смартфоны с большой диагональю растёт, — говорит Лайфу PR-служба "М.Видео". Продажи смартфонов с диагональю более 5" выросли более чем вдвое в штучном выражении, что в первую очередь связано с расширением ассортимента таких устройств. За последний год все ведущие производители выпустили линейки безрамочных устройств, которые при сохранении габаритов предыдущих моделей имеют бОльшую диагональ экрана. Такие модели сейчас есть во всех ценовых сегментах.

Помимо этого XS и XS Max привлекают большим объёмом накопителя. Обе модели доступны в трёх версиях, у обеих есть модификации на 512 Гбайт. В 2018 году пользователи отводят много внимания этому параметру.

— Увеличиваются продажи смартфонов с большой памятью. В связи с развитием камер смартфонов, а также появлением устройств с тремя и четырьмя камерами требуется всё больше места для хранения фото и видео. Поэтому более чем в два с половиной раза выросли штучные продажи устройств с 64 Гбайт и более, — отмечают в "М.Видео".

iPhone XR — единственный способ удивить

Новое поколение флагманов обрекло Apple на такое решение — очевидно, что с X в продаже спрос на XS будет низким: перейти на него с предыдущего поколения можно разве что ради золотистого цвета (смешно), а подешевевший предшественник в том же корпусе будет доступен и интересен большему количеству людей. Логичный ход — снять его с производства, заменив облегчённой версией флагмана. В этом случае компания не лишится аудитории, которая заинтересовалась подешевевшим безрамочником, и повысит актуальность дорогих моделей. Так, появился жирный, "одноглазый" и разноцветный iPhone XR, развязавший споры о логичности этого решения и актуальности среди потребителей.

Продвижение XR напоминает iPhone 7, когда 7 Plus предлагался как основной аппарат, а компактная модель отводилась тем, кто не мог позволить/не хотел переплачивать за новый iPhone. В нём стоит более совершенное железо, чем в X, но обеднены дисплей с камерой — снимает он не хуже XS, всё дело в отсутствии оптического зума. Противоречивость сделала его самым неоднозначным смартфоном года — его есть за что хвалить и есть за что критиковать, так что невозможно найти правую сторону среди фанатов и ненавистников.

Одним из плюсов смартфона считается богатый ассортимент расцветок. Такие модели обычно называются молодёжными. С такими цветами производитель особенно ставил на китайский потребительский рынок, где любят яркие телефоны. В России же этот фактор не является ключевым, для продажи девайса покупателя нужно заманить другими его особенностями.

— В 2018 году покупатели стали более комплексно оценивать смартфон, — продолжает PR-служба "М.Видео". — Важны не только дизайн, но и весь набор возможностей, включая продвинутую камеру, производительность, функции искусственного интеллекта, наличие NFC, диагональ и разрешение экрана и т. д. Разумеется, необычные цветовые решения, например, градиентные цвета, как у Huawei P20 и Mate 20, насыщенные оттенки смартфонов Samsung и Honor или яркие iPhone XR, привлекают внимание и пользуются спросом, но не являются решающим фактором при выборе смартфона. Покупатели готовы инвестировать в покупку смартфона, чтобы получить весь необходимый набор функций.

OPPO Find X — новый форм-фактор

Погоня за максимальной безрамочностью возродила слайдеры — так получается смартфон только с экраном на передней панели, а селфи-камера при необходимости вылезает из верхнего торца. Первый такой — OPPO Find X. Его особенность в том, что в корпус спрятаны и передняя, и основная камеры. Получается такой кирпич с минимумом датчиков на корпусе — экран чистый, рамки чистые, задняя панель чистая.

Сейчас инженеры и дизайнеры активно экспериментируют с этим форм-фактором: у одних смартфонов вылезает только небольшая область, как у Vivo NEX, а у других поднимается вся задняя панель, наподобие Xiaomi Mi MIX 3. В период, когда все девайсы одинаковы, эти устройства смотрятся свежо и оригинально.

OnePlus 6T — намекнул на тренды следующего года

В плане дизайна бренд OnePlus строго следует трендам мобильного рынка. OnePlus 6 получил классическую "чёлку" и основную камеру с вертикально расположенными сенсорами, 6T всё же удивил: вместо обычного выреза он оснащён каплевидным, а сканер отпечатка спрятан в экран.

Осенью этого года Android-производители как раз начали двигаться в этом направлении: дактилоскопы всё чаще оказываются в дисплее, а классическая "чёлка" выходит из моды, уступая место "каплям" и "точкам" в экране. Поставщики комплектующих активно развивают внутриэкранные сканеры отпечатка — Qualcomm уже представила ультразвуковой датчик, а не оптический, который распознаёт даже мокрый или липкий палец владельца.

В этом направлении и последуют Android-смартфоны. Пока Apple сохранила консервативность в плане дизайна, а конкуренты осваивают альтернативные подходы к эргономике смартфонов.