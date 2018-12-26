Названы 5 лучших смартфонов 2018 года

В топ попал девайс с внутриэкранным сканером отпечатка и возможностью блокировки звонков-спамов.

Авторитетный журнал о технологиях Fortune назвал пять лучших смартфонов 2018 года. Ключевыми критериями были производительность, автономность и качество камеры.

Первое место занял iPhone XS Max. Его единственным недостатком стала стоимость, зато журналисты оценили огромный качественный дисплей, высочайшую производительность, высококачественную камеру и качество дополненной реальности.

Второе место занял Google Pixel 3 во многом за программные возможности: голосового ассистента, режима съёмки Night Sight и блокировку спам-вызовов. Замкнул тройку Huawei Mate 20 Pro за качество съёмки и искусственный интеллект, контролирующий производительность и энергопотребление.

Также в пятерку попали OnePlus 6t за сканер отпечатка в экране, режим ночной съёмки Night Scape и идеальное соотношение цены и качества и Samsung Galaxy Note 9 за большой качественный дисплей, обновлённый стилус S Pen и возможности подключения док-станции Galaxy Dex.

Ранее Лайф назвал сильные и слабые стороны Android-флагманов 2018 года. Среди них есть смартфоны с тройными камерами, слайдеры и идеальные варианты по соотношению цены и качества.