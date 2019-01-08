Xiaomi представила свои AirPods, которые не выпадут из ушей

Внешне эти наушники очень похожи на культовые аксессуары Apple, но в них есть амбушюры.

Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots Pro, передаёт MacRumors.

Внешне аксессуары напоминают Apple AirPods. Их главное отличие заключается в наличии амбушюр. Наушники хранятся в чехле, который также является источником питания. Также они имеют систему активного шумоподавления ANC и защиту от воды и пыли по стандарту IPX4.

Аксессуары могут работать 10 часов без подзарядки, после 30 минут в режиме ожидания они отключаются автоматически. AirDots Pro оснащены сенсорным управлением музыкой, вызовами и голосовым ассистентом. Также в них стоит датчик приближения: если вы вытащите один наушник из уха, второй продолжит работать в одностороннем режиме.

Mi AirDots Pro появятся в продаже в Китае 11 января. Стоимость наушников составит около 58 долларов. Осенью Xiaomi представила Mi AirDots Youth Edition. Они стоят 29 долларов.