Новый iPhone XS Max проигрывает старому iPhone X втрое

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Новый iPhone XS Max проигрывает старому iPhone X втрое

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Фото: © Pixabay

Самый большой и дорогой смартфон Apple лидирует по продажам среди новых моделей, но уступает всем прошлогодним. XS и XR конкурируют за предпоследнее место.

iPhone XS Max оказался самым продаваемым среди смартфонов Apple последнего поколения. Об этом свидетельствует статистика MixPanel.

Спрос на XS и XR примерно одинаковый. В начале января "бюджетник" даже обошёл 5,8-дюймовую модель по популярности, но, по статистике на 10 января, XS вернул прежнюю позицию.

В процентном соотношении всё выглядит следующим образом:

iPhone X — 11,39%

iPhone 8 — 9,95%

iPhone 8 Plus — 9,80%

iPhone XS Max — 3,43%

iPhone XS — 3,06%

iPhone XR — 2,85%

iPhone XS Max — самый дорогой смартфон Apple среди новых. Минимальная стоимость аппарата — 98 634 рубля за версию на 64 Гбайт. Самая дорогая модификация — 512 Гбайт, она стоит 130 159 рублей.

Напомним, iPhone XR стал самым популярным iPhone среди новых в ноябре. На втором месте расположился XR, последнее место занял XS.

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