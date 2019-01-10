Новый iPhone XS Max проигрывает старому iPhone X втрое

iPhone XS Max оказался самым продаваемым среди смартфонов Apple последнего поколения. Об этом свидетельствует статистика MixPanel.
Спрос на XS и XR примерно одинаковый. В начале января "бюджетник" даже обошёл 5,8-дюймовую модель по популярности, но, по статистике на 10 января, XS вернул прежнюю позицию.
В процентном соотношении всё выглядит следующим образом:
iPhone X — 11,39%
iPhone 8 — 9,95%
iPhone 8 Plus — 9,80%
iPhone XS Max — 3,43%
iPhone XS — 3,06%
iPhone XR — 2,85%
iPhone XS Max — самый дорогой смартфон Apple среди новых. Минимальная стоимость аппарата — 98 634 рубля за версию на 64 Гбайт. Самая дорогая модификация — 512 Гбайт, она стоит 130 159 рублей.
Напомним, iPhone XR стал самым популярным iPhone среди новых в ноябре. На втором месте расположился XR, последнее место занял XS.
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