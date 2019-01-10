Названы смартфоны с самыми ёмкими аккумуляторами в 2019 году

Эти же девайсы будут выделяться широкой диагональю экрана, так что увеличение объёма батареи полностью оправданно.

Galaxy S10 с 5G и складной Samsung получат самые ёмкие аккумуляторы среди смартфонов в 2019 году. Об этом сообщает GalaxyClub.nl.

Объём батареи первого составит 5000 мАч, второго — 6200 мАч. Отметим, что в складном смартфоне будут стоять две батареи на 3100 мАч.

Важно, что эти модели будут отличаться размером экранов. У гибкого Samsung в разложенном состоянии его диагональ составит 7,3 дюйма, у Galaxy S10 с 5G — 6,7 дюйма. В этом случае увеличенный объём аккумулятора полностью оправдан.

Ранее были названы объёмы аккумуляторов у других моделей серии Galaxy S10: у S10 Lite — 3100 мАч, у S10 — 3500 мАч, а у S10+ — 4000 мАч. Отметим, что в S10 S10+ будут стоять OLED-экраны с более низким энергопотреблением, чем у LCD в S10 Lite.