Названы объёмы аккумуляторов всех Galaxy S10

Авторитетный инсайдер поделился очередной утечкой информации о новых смартфонах Samsung.

Инсайдер Ice Universe назвал объёмы аккумуляторов смартфонов Samsung серии Galaxy S10.

По его данным, S10 Lite получит батарею на 3100 мАч, S10 — 3500 мАч, а S10+ — 4000 мАч. Отметим, что в S10 S10+ будут стоять OLED-экраны с более низким энергопотреблением, чем у LCD в S10 Lite.

Ранее сообщалось о названиях смартфонов серии S10. Возможно, базовая модель будет именоваться S10 Edge. Так производитель подчеркнёт изогнутые края экрана. Напомним, в S10 Lite они будут плоскими.

Ожидается, что смартфоны представят 20 февраля. В продажу они поступят 8 марта. Также есть вероятность, что их покажут на выставке потребительской электроники MWC.