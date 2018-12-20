Edge вернулся. Известны названия всех трёх Samsung Galaxy S10

Кажется, производитель обозначит изогнутые края экрана базовой модели. У бюджетной дисплей будет плоским.

Смартфоны Samsung серии Galaxy S10 получат названия S10 Lite, S10 Edge и S10 Plus. Об этом сообщил Sam Mobile со ссылкой на ретейлера Mobile Fun.

Особое удивление вызывает второе название. Последний смартфон Edge выпускался Samsung в 2016 году, им был S7 Edge, так обозначалась модель с изогнутыми краями экрана. Видимо, возвращение приставки связано с особенностями экстерьеров новых смартфонов: Lite получит плоский экран, а базовый S10 — изогнутый. Похоже, так компания обозначила эргономику смартфона.

Названия устройств еще не подтверждены. Ранее тот же Sam Mobile, ссылаясь на авторитетных источников, писал, что смартфоны получат названия S10 Lite, просто S10 и S10 Plus.

Ранее стали известны диагонали экранов смартфонов: у S10 Lite она составит 5,8 дюйма, у S10 Edge — 6,1, а у S10 Plus — 6,4, как у Note 9. Также были названы цены всех трёх смартфонов и даты презентации и выхода. Устройства покажут 20 февраля, а в продажу выпустят 8 марта.