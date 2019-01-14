Представлена беспроводная зарядка смартфонов для использования в автомобиле

Производитель аксессуаров Scosche представил беспроводную зарядку для смартфонов MagicGrip Charge для использования в автомобиле. Об этом сообщает Android Police со ссылкой на пресс-релиз компании.
Устройство определяет, когда над ним лежит смартфон, и начинает его заряжать, а также активирует магниты, удерживающие девайс. Это защитит аппарат от падения в случае резкого торможения.
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The Qi-sensing automatic closing motorized arms are not the only “Magical” feature of Scosche’s latest wireless charging mount. Find all the features of MagicGrip Charge™ at: https://www.scosche.com/press-room - link in profile. Visit us at CES - South Upper Hall - Booth #31106 . . . . #scosche #magicmount #magicmountcharge #ces2019 #2019ces #handsfree #qicharge #qi #wirelesscharging #accessoriesforlife
Также эта беспроводная зарядка сможет контролировать температуру между ней и телефоном, что защитит мобильное устройство от перегрева. Специальный канал позволяет рассеиваться нагретому воздуху.
MagicGrip появится в продаже летом. Стоимость устройства пока не сообщается.
Ранее был представлен будильник, способный заряжать смартфоны с помощью технологии Qi. Он будет продаваться только в США. Его стоимость составит 100 долларов.
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