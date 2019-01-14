Представлена беспроводная зарядка смартфонов для использования в автомобиле

Аксессуар не только зарядит мобильное устройство, но и удержит его магнитами, что обезопасит от падения в случае резкого торможения.

Производитель аксессуаров Scosche представил беспроводную зарядку для смартфонов MagicGrip Charge для использования в автомобиле. Об этом сообщает Android Police со ссылкой на пресс-релиз компании.

Устройство определяет, когда над ним лежит смартфон, и начинает его заряжать, а также активирует магниты, удерживающие девайс. Это защитит аппарат от падения в случае резкого торможения.

Также эта беспроводная зарядка сможет контролировать температуру между ней и телефоном, что защитит мобильное устройство от перегрева. Специальный канал позволяет рассеиваться нагретому воздуху.

MagicGrip появится в продаже летом. Стоимость устройства пока не сообщается.

Ранее был представлен будильник, способный заряжать смартфоны с помощью технологии Qi. Он будет продаваться только в США. Его стоимость составит 100 долларов.