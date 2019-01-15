Создана первая по-настоящему беспроводная зарядка

С ней на столе не будет кабеля, он подключится к другому блоку, размещённому под столом.

На Kickstarter найдена по-настоящему беспроводная зарядка Funxim Wireless Pro. Она позволяет разместить на столе исключительно коврик без кабеля.

Устройство состоит из двух частей: липкого стикера и блока питания. Одна часть наклеивается на поверхность стола, а вторая наклеивается уже под ним, подключается к розетке и питает стикер беспроводным путём.

Отмечается, что для стабильной работы зарядки необходим стол толщиной до 32 миллиметров. Также указано, что Funxim Wireless Pro не боится воды.

Ранее производитель аксессуаров представил беспроводную зарядку для использования в машине, которая регулирует температуру смартфона и удерживает его с помощью магнитов.