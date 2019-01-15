Apple разослала спам с явным намёком обновить iPhone

Производитель электроники сравнил имеющиеся смартфоны пользователей с новыми и перечислил плюсы последних.

Apple по электронной почте разослала пользователям письма с рекламой новых iPhone. Об этом сообщает MacRumors.

В них она сравнивает модели потребителей с новыми и указывает преимущества последних. Так, владельцу iPhone 6 Plus пришло письмо с рекламой XS и указанием, что он втрое быстрее 6 Plus, работает дольше, а Face ID надёжнее Touch ID.

Ранее пользователи iPhone в США уже жаловались на спам от Apple. Компания продвигала новые модели с помощью пуш-уведомлений от приложений, которые у большинства клиентов даже не установлены. В этом случае Apple даже нарушала свою же политику: App Store запрещает рассылку уведомлений пользователям, у которых не установлено соответствующее приложение.

Скорее всего, агрессивное продвижение связано с низкими продажами новых смартфонов. Ранее генеральный директор компании Тим Кук снизил ожидаемую прибыль за первый квартал 2019 года, что привело к падению акций Apple.