Apple разослала спам с явным намёком обновить iPhone

Apple по электронной почте разослала пользователям письма с рекламой новых iPhone. Об этом сообщает MacRumors.
Apple Targeting Users of Older iPhones With New iPhone XR Email Campaign https://t.co/eCeD2GsvTu by @rsgnl pic.twitter.com/h7ztKLegDY— MacRumors.com (@MacRumors) 14 января 2019 г.
В них она сравнивает модели потребителей с новыми и указывает преимущества последних. Так, владельцу iPhone 6 Plus пришло письмо с рекламой XS и указанием, что он втрое быстрее 6 Plus, работает дольше, а Face ID надёжнее Touch ID.
Ранее пользователи iPhone в США уже жаловались на спам от Apple. Компания продвигала новые модели с помощью пуш-уведомлений от приложений, которые у большинства клиентов даже не установлены. В этом случае Apple даже нарушала свою же политику: App Store запрещает рассылку уведомлений пользователям, у которых не установлено соответствующее приложение.
Скорее всего, агрессивное продвижение связано с низкими продажами новых смартфонов. Ранее генеральный директор компании Тим Кук снизил ожидаемую прибыль за первый квартал 2019 года, что привело к падению акций Apple.
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