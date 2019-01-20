Сто в одном. Что смартфон заменил в нашей жизни

Смартфон — объективно главный гаджет в мире. Он пришёл к этому статусу агрессивным путём и продолжает истреблять всех на своём пути: этот девайс уничтожает банковские карты, кошельки, скидочные карты, проездные и так далее. Чего ещё мы недосчитались из-за смартфона и кого смартфон уничтожит следующим?

Тим Кук прав. "Телефон заменил вам цифровую камеру. У вас больше нет её, — говорит топ-менеджер Apple, оправдывая высокую стоимость новых iPhone. — Он же заменил вам видеокамеру. Он же заменил вам музыкальный плеер. Он заменил все эти различные девайсы. И, наверное, этот продукт действительно важен. И мы заметили, что люди хотят самый инновационный продукт из доступных, а это недёшево".

В России больше всего это сказалось на банковских картах. Наличие NFC — важнейший критерий при выборе смартфона. "В 2018 году покупатели стали более комплексно оценивать смартфон, — поясняют в PR-службе "М.Видео". — Важен не только дизайн, но и весь набор возможностей, включая продвинутую камеру, производительность, функции искусственного интеллекта, наличие NFC, диагональ, разрешение экрана и т.д.".

С наличием этого чипа можно оплачивать покупки с помощью мобильного устройства и не вводить ПИН-код, а воспользоваться сканером отпечатка или лица. Пополнить "тройку" можно с помощью Android-смартфона с NFC, а Samsung Pay работает даже со старыми терминалами. Для оплаты ЖКХ больше не нужно стоять в очереди или изучать вёрстку "Сбербанк Онлайн", достаточно просто отсканировать QR-код — минутное дело.

Со временем наши карманы становятся всё более свободными, телефон берёт на себя больше задач и максимально упрощает нам жизнь. Мы вспомнили, какие гаджеты он уже заменил и что может убить в недалёком будущем.

Навигатор

Устройство ушло в прошлое подобно пейджеру. Смартфоном в качестве GPS-навигатора удобно пользоваться везде, в частности в автомобиле, — это позволяют большие экраны. В ассортименте аксессуаров можно найти держатель, заряжающий смартфон беспроводным путём, а само устройство крепится на него магнитом.

Фотоаппараты и видеокамеры

Смартфон оставил в живых только зеркалки. То, почему они вне опасности, объяснил профессиональный фотограф. "Мыльницы" уже давно в гробу — смартфоны предлагают камеры с широким углом обзора и высококачественными фото ночью. Мобильная фотография стала отдельным видом творчества, по ней даже проводят курсы, а фотовозможности смартфона — важнейшая часть любой презентации. Причём достойные камеры стоят и в среднебюджетных смартфонах — в прошлом году качеством снимков удивил нас Neffos N1 за 15 тысяч, у А-брендов ситуация точно не хуже. По видео на флагманском уровне также очень высокая планка: iPhone XS снимает со стереозвуком, у Galaxy Note 8 оба модуля камеры имеют оптическую стабилизацию, что обеспечивает качественную запись даже при зуме.

Будильник

В смартфоне можно ставить несколько будильников, включать и отключать повтор, выбирать дни: поставить на 7:03 только в будни, а на выходные отключить и забыть о его настройке. Производители уделяют много внимания громкости смартфона — с флагманом вы точно не проспите, бюджетники также подтягиваются. Причин выбрать стандартный будильник, если вы установили "умный дом", просто нет.

MP3-плеер

Стоит ли что-то объяснять?

Пропуск в учебное заведение

NFC-чип заменяет не только банковские карты, но и пропуски. Учебные заведения США уже используют технологию: студентам необходимо лишь открыть нужное приложение и поднести смартфон к турникету — так мобильное устройство заменило ещё одну пластиковую карту. В iPhone XS, XS Max и XR этой функцией можно воспользоваться даже в разряженном состоянии телефона.

Пауэр-банк

Huawei Mate 20 Pro способен питать энергией все устройства, поддерживающие стандарт Qi. И если нельзя представить сценарий, по которому вам нужно подзарядить смартфон от другого смартфона, то с аксессуарами такая картина вполне реальна — компании думают о беспроводном будущем, подпитка беспроводных наушников вполне может стать актуальной возможностью. Так вы сможете не беспокоиться за Bluetooth-гарнитуру и смарт-часы — большинству таких наушников без кейсов достаточно 15 минут, чтобы полностью заполнить аккумулятор и работать 6–8 часов. В этом случае логично добавление поддержки беспроводной зарядки в новые модели — так смартфон возьмёт на себя ещё одну задачу.

Ноутбук

Самый утопичный кейс из представленных и часть масштабного проекта технологических компаний. В первом квартале 2019 года Samsung и LG точно покажут складные смартфоны, устройства с большими дисплеями, которые можно класть в карман. Генеральный директор Huawei Ричард Ю не скрывает амбиций: "Почему вы всё ещё пользуетесь компьютерами? Возможно, потому, что дисплей смартфона для вас слишком мал. Мы это изменим".

Может быть, тут повторится история с iPad Pro: мощнейший процессор обеспечит устройство производительностью, равной топовым ноутбукам, но программное обеспечение не позволит полностью использовать её. При этом далеко не всем нужен мощный ноутбук: есть пользователи, потребности которых ограничиваются текстовыми редакторами и мультимедиа. В этом случае новый iPad Pro с более удобной Bluetooth-клавиатурой уже полноценно заменяет десктоп. Есть вероятность, что в ближайшем будущем по этому пути пойдёт и складной смартфон.

Android-планшеты

Это уже более реалистичный вариант для складных смартфонов. Android-планшеты и без того умирают, устройства с новым форм-фактором просто добьют их. Функционально они им точно не уступят, зато будут эргономичнее и поместятся в карман, а также произведут вау-эффект новым форм-фактором. Их единственным недостатком в этом противостоянии окажется цена — складные смартфоны будут стоить от полутора тысяч долларов, а немногочисленная аудитория Android-планшетов ориентирована на бюджетные устройства.

Паспорт и другие документы

Это случится не сегодня, но в обозримом будущем. Идентифицировать человека можно будет по номеру телефона без паспорта, что станет полноценным удостоверением личности наравне с водительскими правами. Так, пользователь сможет дистанционно получить доступ к банковским услугам, номер телефона станет юридически значимым идентификатором. Паспорт в этом случае как минимум отойдёт на второй план.

Аналогичная судьба ждёт и другие документы — держать всё в одном устройстве гораздо удобнее. И чем больше развивается Интернет с онлайн-сервисами, тем сильнее юзер нуждается в подобных нововведениях. "Сейчас мы с помощью мобильного устройства паспорт и водительские права предъявить не можем... Я думаю, что, конечно, это будет возможно", — говорит вице-премьер РФ Максим Акимов. Планируется, что паспортные данные, данные медицинского страхования, социального страхования, идентификационные данные, разрешительные данные и прочие могут быть доступны в одном приложении.