Назван смартфон с лучшей камерой на рынке

Весной лидером стал Huawei P20 Pro. Спустя почти год он разделил первое место с моделью того же бренда.

Специалисты DxO Mark протестировали Huawei Mate 20 Pro и назвали флагман лучшим камерофоном на рынке.

Смартфон в общей сложности набрал 109 баллов и разделил первое место с Huawei P20 Pro. Фотовозможности модели были оценены в 114 баллов, качество видео в 97.

Отмечается, что Mate 20 Pro оказался чуть хуже P20 Pro. Смартфон достиг первого места за счёт наличия ультраширокоугольного модуля, который в некоторых ситуациях снимает лучше обычного сенсора.

Этот же Mate 20 Pro вошёл в топ-3 самых мощных Android-смартфонов. В тесте на производительность Antutu он занял второе место с 303 313 очками, уступив Huawei Mate 20 с 306 608 очками.