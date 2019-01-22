Названы смартфоны с лучшими селфи-камерами в мире

Авторитетный ресурс начал оценивать и вести рейтинг фронтальных камер. Принцип тот же, что и в оценке тыльных сенсоров.

Аналитики DxO Mark начали тестировать и вести рейтинг селфи-камер смартфонов.

Специалисты уже протестировали ряд устройств. Самую высокую оценку с отрывом (92 балла) получили Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9. На третьем месте Xiaomi Mi Mix 3 (84 балла), на четвёртом iPhone XS Max (82 балла) и на пятом Galaxy S9+ (81 балл).

Фронтальная камера на DxO Mark оценивается по тому же принципу, что и основная: качество фото отдельно и качество видео отдельно. Посмотреть рейтинг можно в той же таблице, где и основные камеры, в графе Selfie.

Ранее эксперты протестировали возможности основной камеры Huawei Mate 20 Pro. Смартфон набрал столько же очков, сколько P20 Pro, и разделил с ним первое место. Отмечается, что снимает он чуть хуже, но уравнялся с конкурентом по очкам за счет ультраширокоульного модуля.