Samsung Galaxy S10: покупать флагман на старте или ждать скидки

Через месяц в Париже презентуют три смартфона Samsung Galaxy S10. Флагманы корейцев считают равными iPhone. Стоит ли быть одним из первых покупателей или есть смысл ждать скидку?

Перед выходом новых Galaxy S закономерно возникает дилемма: брать новую модель на старте продаж или подождать небольшой промежуток времени и купить флагман уже по сниженной стоимости?

Samsung активно меняет цены смартфонов: к примеру, Galaxy A9 с четырьмя камерами, стоивший на старте 40 тысяч рублей, спустя три месяца опустился до 30 у главных российских ретейлеров, несмотря на повышение НДС.

Кроме того, положение компании ухудшается из-за давления китайских производителей, в частности Huawei, Xiaomi и прочих, уже не noname-производителей. Также серия Galaxy S9 не привлекла покупателя и стала провальной по продажам. При этом ретейлеры ожидают повышения цен на смартфоны относительно 2018 года. В общем, производителю пора реабилитироваться — есть весомые поводы для скидок и выгодных предложений.

Чем интересны новые Galaxy S?

Компания презентует сразу три устройства: 5,8-дюймовый S10 Lite, 6,1-дюймовый S10 и 6,4-дюймовый S10+. Смартфоны получат радикально переосмысленный дизайн: "дырявый" экран с ещё более тонкими рамками, основная камера с горизонтально расположенными модулями.

S10 Lite оснастят LCD-экраном с плоскими краями, сканером отпечатка на боковой грани и двойной камерой.

S10 и S10+ — OLED с изогнутыми краями, внутриэкранным ультразвуковым сканером отпечатка и тройными камерами с широкоугольными модулями.

Какими будут цены на новые Galaxy S?

Официальной информации в Сети нет, зато есть утечки итальянских цен. Нам это важно, потому что на территории страны действует НДС в 22%. Напомним, у нас он равен 20%, значит, цены будут приблизительно теми же.

Вот какие данные опубликовал местный ресурс Tutto Android:

Galaxy S10 Lite (6 + 128 Гб) — 779 евро (60 000 рублей)

Galaxy S10 (6 + 128 Гб) — 929 евро (71 000 рублей)

Galaxy S10 (8 + 512 Гб) — 1179 евро (91 000 рублей)

Galaxy S10+ (6 + 128 Гб) — 1049 евро (80 000 рублей)

Galaxy S10+ (8 + 512 Гб) — 1299 евро (100 000 рублей)

Galaxy S10+ (12 + 1 Тб) — 1599 евро (123 000 рублей)

Очевидно, что Samsung по-прежнему отталкивается от главного конкурента — Apple, как и сообщало ранее издание Slash Gear. Цены S10 Lite, S10 и S10+ совпадают с iPhone XR, XS и XS Max соответственно. Ранее американские цены привело издание Gizmodo, и там наблюдается та же тенденция.

Когда ждать выгодных предложений?

Их можно найти как до выхода смартфонов, так и спустя несколько месяцев.

Android-производители стабильно дарят другие устройства за предзаказ флагманов. Так, вместе с Sony Xperia XZ3 покупатель получал консоль Playstation 4, а с Huawei Mate 20 Pro — AirPods-подобные беспроводные наушники Huawei FreeBuds. Логично, если в этот раз Samsung подарит за предзаказ какой-нибудь телевизор или BlueTooth-гарнитуру. Так, вместе с телефоном с завышенной ценой вы получите ещё одно устройство уже бесплатно.

За предложениями магазинов есть смысл следить и не на старте продаж. Подобные кампании проводятся и в другие периоды: осенью 2018 года было несколько случаев, когда за покупку Galaxy S9 и S9+ ретейлеры дарили беспроводные наушники или smart-часы.

Второй вариант — ждать понижения стоимости, что Samsung делает крайне быстро. По данным исследователей Hi-tech Mail.ru, цена Galaxy S9 и S9+, вышедших в продажу в начале марта, упала уже в середине апреля, а в июне обвалилась в полтора раза.

Galaxy S на сером рынке

Нельзя не упомянуть и этот сегмент. Здесь явно будет возможность взять понравившийся смартфон чуть ли не в полтора раза дешевле. Для понимания: на "Яндекс. Маркете" Galaxy Note 9 со 128 Гб продаётся по цене от 46 до 83 тысяч рублей.

В этом случае самый выгодный вариант — новый Galaxy S из США на Snapdragon 855, а не Exynos. Вы сэкономите и получите флагман с чипом от Qualcomm, который будет работать быстрее и точно не начнёт лажать через полгода. Противовес — отсутствие гарантии: сервисный центр имеет право отказать в ремонте серого смартфона.

Также при покупке девайса из других регионов важно помнить, что страны устанавливают на них ограничения в зависимости от местного законодательства. Так, южнокорейские копии фотографируют только со звуком, iPhone из ОАЭ не поддерживают видеозвонки по FaceTime, а у китайских экземпляров временами возникают проблемы с американскими приложениями. С учётом этого фактора самый выгодный вариант — опять же телефон из США, даже без учёта начинки Snapdragon.

Какие могут быть минусы у смартфонов Galaxy S10?

Исходя из последних слухов, возможных недостатков два.

Во-первых, селфи-камера может закрывать сенсорные кнопки в играх. На "дырявом" На Honor View 20 протестировали PUBG Mobile, и там в области сенсора оказывается часть кнопки рюкзака. Некритично, но если смартфон перевернуть, то камера уже закроет карту, а это более неудобно.

В других играх модуль может стать ещё большим неудобством, полностью закрыв какую-либо сенсорную кнопку. А чтобы передвинуть их, разработчикам придётся потратить много времени на оптимизацию. В общем, к "дырявому" дизайну остаются вопросы.

Во-вторых, у некоторых смартфонов может появиться проблема с автономностью. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, ёмкость аккумулятора S10 Lite составит 3100 мАч, у S10 — 3500 мАч и у S10+ — 4000 мАч.

В этом случае автономность не поддаётся сомнению у самой большой модели. У базовой заряда хватит максимум на день, а у "облегчённой" остаётся надежда разве что на оптимизацию, с которой у Galaxy S9 как раз и были проблемы, иначе пользователи подружатся с розеткой. Важно, что LCD-экран потребляет больше энергии, так что прогнозы неутешительные.

Есть ли альтернативы?

Пока самое выгодное предложение от Samsung — S9+. Двойная камера с изменяемой диафрагмой и оптическим зумом, отличный экран, очень хорошие наушники в комплекте — это про прошлогодний флагман, сейчас его можно достать за 60 тысяч, хотя на старте девайс стоил 70.

Альтернатива модели — Note 9, но после повышения НДС он подорожал до 71 тысячи рублей. После показа S10 он явно подешевеет и станет более привлекательным вариантом. Камера у него такая же, как у S9+, но аккумулятор уже 4000 мАч и выше автономность. Со стилусом S Pen можно переводить слова прямо на сайте, не открывая соответствующее приложение, делать фото с помощью кнопки на аксессуаре, также удобнее перематывать видео на YouTube.

Если флагманский Samsung нужен прямо сейчас, оптимальный вариант — S9+. Если есть время подождать, логичнее всего узнать цены новых моделей после презентации, посмотреть предложения ретейлеров на наличие подарков за предзаказ или покупку на старте и потом уже принять взвешенное, самое выгодное для себя решение.