Google показала превосходство своего смартфона над iPhone X

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Google показала превосходство своего смартфона над iPhone X

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Фото: © Google 

Pixel 3 делает фотографии в темноте гораздо лучше за счёт специального режима съёмки.

Google выложила рекламный постер с двумя ночными фото на iPhone X и Google Pixel 3. Второй показал очевидное превосходство.

Освещённость кадра у Pixel 3 гораздо лучше, чем у iPhone X. Таким образом, производитель показал сильную сторону режима Night Sight, позволяющего делать фото в полной темноте с хорошей освещённостью.

Google сделала большую ставку на программные возможности в Pixel 3 и 3 XL. К примеру, в режиме Top Shot устройства сделают несколько снимков за короткий промежуток времени и выберут самый удачный с помощью искусственного интеллекта.

Ранее iPhone XS уступил в качестве фото iPhone 8 Plus. У предшественника с толстыми рамками оказалась значительно выше детализация.

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