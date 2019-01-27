Google показала превосходство своего смартфона над iPhone X

Pixel 3 делает фотографии в темноте гораздо лучше за счёт специального режима съёмки.

Google выложила рекламный постер с двумя ночными фото на iPhone X и Google Pixel 3. Второй показал очевидное превосходство.

Google goes after ‘Phone X’ with Night Sight on Pixel 3 in latest ad https://t.co/DQuZTnexw6 by @technacity pic.twitter.com/J4zYWd00WQ — 9to5Google (@9to5Google) 27 января 2019 г.

Освещённость кадра у Pixel 3 гораздо лучше, чем у iPhone X. Таким образом, производитель показал сильную сторону режима Night Sight, позволяющего делать фото в полной темноте с хорошей освещённостью.

Google сделала большую ставку на программные возможности в Pixel 3 и 3 XL. К примеру, в режиме Top Shot устройства сделают несколько снимков за короткий промежуток времени и выберут самый удачный с помощью искусственного интеллекта.

Ранее iPhone XS уступил в качестве фото iPhone 8 Plus. У предшественника с толстыми рамками оказалась значительно выше детализация.