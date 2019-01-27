Разработчик: Apple выпустит четыре новых iPad без Face ID

Программист изучил код бета-версии iOS 12.2 и нашёл информацию о новых планшетах из Купертино.

Разработчики нашли в программном коде iOS 12.2 упоминание о новых iPad и некоторых их особенностях. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на твиттер разработчика.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 января 2019 г.

В операционной системе указывается, что Apple может выпустить сразу четыре новых планшета. Ранее сообщалось, что компания обновит iPad mini и бюджетный iPad.

Сообщается, что планшеты Apple 2019 года не получат 3D-сканер лица Face ID. Напомним, среди этих устройств впервые он появился в iPad Pro 2018 года. В таком случае девайсы сохранят кнопку "Домой" и сканер отпечатка.

Ожидается, что новые iPad представят в первой половине 2019 года. Есть вероятность, что производство комплектующих уже началось. Apple не подтвердила эту информацию.