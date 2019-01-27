Разработчик: Apple выпустит четыре новых iPad без Face ID

Читайте также

Разработчик: Apple выпустит четыре новых iPad без Face ID

4

Фото: © flickr.com/Tinh tế Photo

Программист изучил код бета-версии iOS 12.2 и нашёл информацию о новых планшетах из Купертино.

Разработчики нашли в программном коде iOS 12.2 упоминание о новых iPad и некоторых их особенностях. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на твиттер разработчика.

В операционной системе указывается, что Apple может выпустить сразу четыре новых планшета. Ранее сообщалось, что компания обновит iPad mini и бюджетный iPad.

Сообщается, что планшеты Apple 2019 года не получат 3D-сканер лица Face ID. Напомним, среди этих устройств впервые он появился в iPad Pro 2018 года. В таком случае девайсы сохранят кнопку "Домой" и сканер отпечатка.

Ожидается, что новые iPad представят в первой половине 2019 года. Есть вероятность, что производство комплектующих уже началось. Apple не подтвердила эту информацию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×