Samsung Galaxy S10 зарядят другие смартфоны от корпуса

Кажется, корейские новинки получат технологию, которую прошлой осенью мы впервые увидели в Huawei.

В Сеть просочилась информация о скорости зарядки серии смартфонов Samsung Galaxy S10. Данными поделился ресурс My Drivers.

Если верить изданию, смартфоны будут заряжаться с мощностью 25 Ватт по проводу и беспроводным путём.

Также Galaxy S10 смогут подзаряжать от корпуса другие устройства с поддержкой стандарта Qi. По данным источника, технология будет называться Powershare.

Впервые такая возможность появилась в Huawei Mate 20 Pro. Из-за слабой мощности девайс слишком медленно заряжает смартфоны, но им можно подпитывать смарт-часы.

Galaxy S10 представят 20 февраля в Париже. Лайф разобрался, как выгоднее купить его: на старте продаж или через некоторое время после.