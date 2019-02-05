Apple в России получила убытки из-за снижения спроса на iPhone

Аналитики рассказали о продажах смартфонов и доходах компании в нашей стране за прошлый год.

Доля проданных iPhone в России в 2018 году снизилась на 4%. Об этом Лайфу сообщили эксперты Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на источник среди крупнейших ретейлеров.

Примерно миллион iPhone оказались не нужны российскому потребителю, в отличие от 2017 года. Доля рынка Apple в 2018 году составила 11,8%, она также снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль Apple на российском рынке также снизилась. По этому показателю доля компании в 2018 году составила 35%, в 2017 году у неё было 42% от общей прибыли производителей смартфонов.

Показатели снизились не только в России. За первый финансовый квартал США (совпадает с последним календарным) производитель заработал на продаже смартфонов на 15% меньше, чем в 2017 году. Сильнее всего спрос снизился в Китае. Это первый раз за почти 20 лет, когда Apple сократила продажи в праздничный период.

Генеральный директор компании Тим Кук сказал, что продажи iPhone снизились из-за курсов валют — смартфоны за пределами США слишком дорогие. Apple уже предприняла меры по снижению цен на устройства в нескольких странах.

Ранее российские ретейлеры снизили цены на ряд iPhone. К примеру, iPhone XR теперь стоит на 5 тысяч дешевле, чем на старте продаж.