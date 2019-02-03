iPhone XR резко упал в цене на российском рынке

Приобрести гаджет в настоящее время можно с выгодой в 5 тысяч рублей в течение ограниченного периода времени.

Смартфон iPhone XR компании Apple неожиданно упал в цене на рынке в России.

Приобрести гаджет в настоящее время можно с выгодой в 5 тысяч рублей в течение ограниченного периода времени. Продавцы не уточняют, в течение какого времени продлится акция. Скидка распространяется исключительно на версию смартфона с памятью 64 гигабайта.

Как ранее писал Лайф, в ноябре прошлого года iPhone XR стал самым популярным смартфоном компании Apple.