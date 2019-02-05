Авторитетный блогер показал Galaxy S10 и S10+ на видео

Новинки удивят числом камер, расположением фронтальных селфи-камер и разъёмом для наушников.

Американский блогер Маркус Браунли показал на видео макеты Galaxy S10 и S10+.

Торцы моделей будут той же формы, что и у серии Galaxy S9. Основные камеры окажутся тройными и расположатся горизонтально. Справа от них будет стоять светодиодная вспышка.

Экраны S10 и S10+ также будут изогнутыми. Фронтальные камеры расположатся в правом верхнем углу. У S10 она окажется одинарной, у S10+ — двойной. Верхний динамик поставят в самом верху передней панели возле рамки.

На нижнем торце расположится динамик, USB-C и разъём для наушников. Samsung — одна из немногих компаний, не отказавшихся от этого порта во флагманских моделях.

S10, S10+ и S10E покажут 20 февраля в Сан-Франциско. Третья модель получит плоский экран и двойную камеру. Ранее Лайф писал, когда выгоднее брать новые смартфоны — на старте продаж или спустя некоторое время.