В Госдуме попросили проверить смартфоны Apple и Samsung на предмет замедления

Производители могут умышленно снижать скорость работы мобильных устройств, чтобы стимулировать продажи новых.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству попросил Роспотребнадзор проверить смартфоны Apple и Samsung на предмет умышленного замедления работы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Протокольное поручение разработал депутат Александр Старовойтов (ЛДПР). Он отметил, что ранее антимонопольная служба Италии выписала штраф брендам в 15 миллионов евро за использование недостатков смартфонов для стимулирования продаж новых моделей.

В прошлом году вокруг Apple разразился скандал из-за замедления iPhone. Компания аргументировала это тем, что так она предотвращает появление лагов, случайной перезагрузки и выключение на морозе. Пользователи не поверили и подали ряд судебных исков. Сейчас в iOS замедление можно отключить.