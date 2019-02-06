В России могут запретить продажи гаджетов без отечественного ПО

На устройства предлагается предустановить браузер, мессенджеры, антивирус и программу геопозиционирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, по которому смартфоны, планшеты и ноутбуки будет запрещено продавать в России без предустановленного отечественного софта. Об этом сообщает "Коммерсант".

На все устройства предлагается устанавливать браузер, антивирус, программу геопозиционирования и мессенджеры. Отмечается, что этот софт не повлияет на скорость работы девайсов. Также орган исполнительной власти хочет, чтобы производители позволили пользователям полностью удалить предустановленные фирменные приложения.

В Минкомсвязи ознакомились с текстом законопроекта и сказали, что законопроект "сырой" и требует технической и экономической проработки. Также эксперты считают, что стандартов для подтверждения условий удаляемости и предустановки программного обеспечения не существует.

Ранее Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству попросил Роспотребнадзор проверить смартфоны Apple и Samsung на предмет умышленного замедления работы. Компании уже получили штраф в 15 миллионов евро от антимонопольной службы Италии за использование недостатков смартфонов для стимулирования продаж новых моделей.