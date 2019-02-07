Новый флагман LG получит главную функцию последних iPhone

Новый смартфон корейской компании узнает владельца в лицо за счёт специального сенсора.

Селфи-камера LG G8 ThinQ получит ToF-сенсор для работы 3D-сканера лица. Об этом сообщает Gizmo China.

Датчик сможет определить фокусное расстояние и более точно распознать владельца. Кроме того, ToF-сенсор улучшит отображение дополненной реальности. Напомним, похожий датчик — камера True Depth — стоит в iPhone X, XS, XS Max и XR. По надёжности и практичности он сравнялся с Touch ID и позволил отказаться от сканера отпечатка.

3D-сканеры также стоят и в Android-смартфонах, но не отличаются надёжностью. Их защиту смогли обойти муляж лица, близнец и даже просто похожий человек. Ранее программисты нашли в Android 10 встроенную поддержку 3D-сканирования лиц. Есть вероятность, что датчик станет трендовым среди Android-смартфонов.

Также ожидается, что G8 ThinQ будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 855, оперативной памятью в 6 ГБ и батареей на 3500 мАч. Помимо всего этого компания подтвердила, что телефон поддержит бесконтактную систему управления жестами.