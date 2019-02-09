Повышения не будет. Названы цены трёх iPhone 2019 года

Кажется, в Купертино отказались от повышения цен из-за низких продаж смартфонов последнего поколения.

Apple не будет повышать цен на новые iPhone. Цены устройств 2019 года будут такими же, как и у моделей 2018-го.

По данным Android Shout, такое решение связано с низкими продажами новых смартфонов Apple. В частности, компания обеспокоена своим положением в Китае.

Ожидается, что в этом году в Купертино выпустят сразу три модели. Они будут позиционироваться так же, как iPhone XR, XS и XS Max. Цены предполагаются такие: XR (2019) — от 749 долларов, XI — от 999 долларов, XI Max — от 1099 долларов.

Ранее российские ресейлеры обрушили цены на все iPhone 2017 и 2018 года выпуска. Особенно заметно подешевел iPhone XR.