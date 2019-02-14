Apple начнёт продажи iPhone 7 и 8 со старыми чипами

Такое изменение должно помочь компании из Купертино обойти запрет на продажу моделей.

Apple в Германии вернёт в продажу iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus с чипами Qualcomm, а не Intel, как в других странах. Об этом сообщает Reuters.

Изменение начинки помогло компании обойти запрет на продажу нескольких моделей смартфонов в этой стране. Ранее чипмейкер Qualcomm выиграл суд по делу о нарушении патентных прав, следствием чего и стал запрет на продажу нескольких iPhone.

В других странах эти iPhone будут продаваться с чипами Intel. Эти процессоры отличаются меньшим энергопотреблением.