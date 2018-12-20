Apple запретили продавать iPhone 7, 8 и X в Германии

Местный суд признал компанию виновной в нарушении патентных прав, принадлежащих производителю процессоров.

Apple законодательно запрещено продавать iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X в Германии. Об этом сообщает Reuters.

В Купертино нарушили патент чипмейкера Qualcomm. Такое постановление сделал немецкий суд. Запрет не вступит в силу, если Apple подаст апелляцию.

Qualcomm обвиняет Apple в нарушении нескольких патентов. Один связан с возможностью редактирования фото, другой — с управлением приложениями с помощью сенсоров экрана. В Купертино не признают вину.

Ранее продажи iPhone могли запретить в Китае. Apple нашла способ обойти запрет путём обновления iOS. Изменив программное обеспечение, компания должна была устранить его элементы, за которые Qualcomm обвиняет её в нарушении патента.