Месть за Huawei. В Китае запретили продажи iPhone

Сериал продолжается — Apple и Qualcomm не собираются снимать друг с друга обвинения в нарушении патентов и монополизации рынка.

В Китае решением суда запрещены продажи iPhone. Под запрет попали все модели девайсов Apple, не считая айфонов последнего поколения, передаёт CNN.

Ограничение на продажу касается моделей iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Запрет связан с иском Qualcomm — американская компания уже несколько лет ведёт с Apple патентные споры. Купертиновцы, в свою очередь, обвиняют компанию в доминирующем положении на рынке микропроцессоров. Судя по всему, Apple будет направлять встречный иск.

Отметим, что недавно в неприятную историю, но уже на территории Америки, попала компания Huawei. Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана ранее в Канаде, ей грозит до 30 лет тюрьмы за обвинения в мошенничестве, связанные с уклонением от санкций против Ирана. Сама Ваньчжоу все обвинения отрицает.