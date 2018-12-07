Финансовому директору Huawei грозит до 30 лет заключения

Финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу в США грозит до 30 лет лишения свободы по каждому из обвинений. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слушания в суде Канады.

В Верховом суде канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере проходят слушания по делу Мэн Ваньчжоу. В ходе заседания стало известно, что американские обвинители хотят предъявить финдиректору Huawei обвинения в мошенничестве, связанные с уклонением от санкций против Ирана.

Предполагалось, что на слушаниях будет обсуждаться вопрос об освобождении Ваньчжоу под залог, однако сейчас представитель генпрокурора Канады настаивает на продлении её ареста. Он считает, что если женщина покинет Канаду и не будет экстрадирована в США, она окажется вне зоны американской юрисдикции.

Напомним, финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США в ночь на 6 декабря. Предполагается, что женщина будет экстрадирована в Соединённые Штаты.