Задержанная в Канаде финансовый директор Huawei заявила о своей невиновности

Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении санкций против Ирана, пожаловалась на проблемы со здоровьем и попросила отпустить её под залог.

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявила в канадском суде о своей невиновности, пишет Reuters. Она добавила, что в случае экстрадиции в США будет продолжать оспаривать вменяемые ей преступления.

Кроме того, топ-менеджер потребовала освобождения под залог и заверила, что останется в Канаде до окончательного решения об отправке в Соединённые Штаты.

По словам Ваньчжоу, после задержания её экстренно госпитализировали с приступом гипертонии.

Как ранее сообщал Лайф, финдиректора Huawei Technologies арестовали по запросу США в канадском Ванкувере 1 декабря 2018 года.

Вашингтон подозревает Мэн Ваньчжоу в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Ей грозит до 30 лет тюрьмы.