Задержанная в Канаде финансовый директор Huawei заявила о своей невиновности

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявила в канадском суде о своей невиновности, пишет Reuters. Она добавила, что в случае экстрадиции в США будет продолжать оспаривать вменяемые ей преступления.
Кроме того, топ-менеджер потребовала освобождения под залог и заверила, что останется в Канаде до окончательного решения об отправке в Соединённые Штаты.
По словам Ваньчжоу, после задержания её экстренно госпитализировали с приступом гипертонии.
Как ранее сообщал Лайф, финдиректора Huawei Technologies арестовали по запросу США в канадском Ванкувере 1 декабря 2018 года.
Вашингтон подозревает Мэн Ваньчжоу в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Ей грозит до 30 лет тюрьмы.
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