Apple придумала, как обойти запрет на продажу iPhone в Китае

Компания устранит нарушение патента путём обновления программного обеспечения смартфонов.

Apple обновит операционную систему IOS для iPhone в Китае, чтобы устранить нарушение патентных прав Qualcomm. Об этом сообщает Reuters.

Апдейт выкатят в начале следующей недели. Суд заявил, что продажи старых смартфонов Apple не будут запрещены, если после этого обновления нарушений патентных прав действительно не обнаружится.

Напомним, чипмейкер обвинил компанию из Купертино в нарушении патентных прав и потребовал прекращения продаж iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X на территории Китая.

США и Китай ведут торговую войну. Также Apple собирается перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам. В таком случае Правительство Штатов сможет ввести НДС в стране на товары, ввозимые из Китая, и купертиновцы не подпадут под него.