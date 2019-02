Названы лучшие смартфоны в мире

Лидером неожиданно стал субфлагман, который не предлагает эксклюзивных возможностей и стоит 550 долларов.

Издание Business Insider назвало 20 лучших смартфонов в мире.

На первом месте неожиданно расположился OnePlus 6T. У смартфона нет возможностей вроде повышенного уровня водозащиты или беспроводной зарядки. Но он эстетично выглядит, хорошо снимает, быстро работает и быстро заряжается, стоя при этом всего 550 долларов.

Второе место занял iPhone XR. С ним пользователь получает тот же опыт, что и с XS, заплатив при этом на 250 долларов меньше. Компромисс — толстые рамки и LCD-экран. На третье место поставили Google Pixel 3 and Pixel 3 XL за лучшую, по мнению издания, камеру на мобильном рынке и чистый Android. Компромисс — дизайн.

Далее, соответственно, расположились Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, LG G7, Razer Phone 2, HTC U12+, Galaxy S8 и S8 Plus, iPhone 7 Plus, Moto G6, Moto Z3 и BlackBerry Key2.

Ранее Лайф назвал семь флагманов на Android, которые могут составить конкуренцию серии Galaxy S10 этой весной. Смартфоны Samsung презентуют уже 20 февраля.