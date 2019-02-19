Названа дата презентации Huawei P30 Pro

Серия Huawei P30 будет представлена 26 марта в Париже. Об этом сообщила компания на официальной странице в "Твиттере".
Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 19 февраля 2019 г.
Производитель точно представит флагманы P30 и P30 Pro. Выпустят ли с ними бюджетную версию — неизвестно.
В новом поколении компания также поставит на фотовозможности. По слухам, P30 Pro получит четыре основные камеры и десятикратный зум. Напомним, P20 Pro удивил качеством ночных фото.
P30 Pro будет одним из главных конкурентов Samsung Galaxy S10. Лайф назвал его и ещё шесть флагманов, что будут представлены в ближайшее время, которые можно рассматривать как альтернативу корейским девайсам.
- Популярные
- По времени