Названы российские цены и цвета Samsung Galaxy S10

Вопреки слухам, цены S10e, S10 и S10+ не будут соответствовать iPhone XR, XS и XS Max.

В Сети появились цены серии флагманов Samsung Galaxy S10. Снимок выложил Android Insider.

На фото показана таблица с цветами и рекомендованными ценами смартфонов. Вероятно, это документ производителя, предназначенный для ресейлеров.

Стоимость Galaxy S10 в России:

Galaxy S10+ — 76 990 рублей

Galaxy S10 — 68 990 рублей

Galaxy S10e — 56 990 рублей

Видимо, указана стоимость модификаций с минимальным объёмом хранилища. Ранее сообщалось, что S10+ с 1 ТБ накопителя будет стоить около 1500 долларов, как iPhone XS Max на 512 ГБ.

Также в таблице рассекречены расцветки смартфонов. Так, S10 и S10+ выйдут в чёрном, белом и зелёном цветах, а S10e — в чёрном, белом, зелёном и жёлтом.

Ранее сообщалось, что S10+ будет предлагаться ещё и в керамическом корпусе. Такая версия будет доступна в чёрном и белом цветах.

Смартфоны представят 20 февраля в Сан-Франциско. Ранее Лайф выяснил, стоит предзаказывать смартфон или подождать скидки.