Xiaomi Mi 9 и две модификации представлены официально

Смартфон уже забрался в топ-3 лучших камер на мобильном рынке. А качество видео — самое лучшее.

Xiaomi представила три смартфона: Mi 9 SE, Mi 9 и Mi 9 EE.

Главная новинка — Mi 9. Смартфон получил AMOLED-экран с диагональю 6,39 дюйма, разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом. Он работает на флагманском процессоре Snapdragon 855, ёмкость аккумулятора — 3300 мАч. Девайс будет доступен в двух модификациях: на 6 и 8 Гбайт оперативной памяти.

Xiaomi #Mi9 is now official



- 6.39-inch AMOLED

- Snapdragon 855

- 48MP Triple Camera

- In-Display Fingerprint Scanner

- 20W Wireless Charging

- $445 pic.twitter.com/KPGQlZoxil — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 20 февраля 2019 г.

Xiaomi Mi 9 поддерживает быструю беспроводную зарядку на 20 Ватт. Он также оснащён внутриэкранным сканером отпечатка пальца, NFC-модулем и GPS-модулем с точностью определения местоположения до одного метра.

Также разработчики реализовали в смартфоне режим Game Turbo. Это программная возможность, которая позволяет увеличить производительность телефона. Отмечается, что с ним устройство потянет самые мощные игры даже через 2–3 года.

Фишка устройства — камера. Она тройная. В ней размещены обычный объектив, широкоугольный и телевик. Эксперты DxO Mark уже протестировали её и поставили на третье место в своём рейтинге после Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Ранее cоучредитель Xiaomi Вэн Чуань опубликовал фото со смартфона. Они удивили высочайшим разрешением. Детализация фото была настолько велика, что в зрачке собаки реально было разглядеть отражение. Примечательно, что аналитики DxO Mark также назвали смартфон лучшим по качеству видео.

Версия на 6+128 Гбайт в Китае будет стоить 2999 юаней, что составляет около 29,5 тысячи рублей, модификация с 8 Гбайт оперативной памяти предложится за 3299 юаней, что приблизительно равно 32 тысячам рублей.

Mi 9 SE — облегчённый вариант Mi 9. Он получил 5,97-дюймовый AMOLED-экран, Snapdragon 712, аккумулятор на 3070 мАч и тройную камеру. Девайс будет доступен в двух модификациях — 6+64 и 6+128 Гбайт. Цена их составит 19 и 23 тысячи рублей соответственно.

Mi 9 EE — Pro-версия Mi 9. Она отличается от базовой модели "прозрачным" корпусом, улучшенной камерой, памятью и программными фишками. Mi 9 EE будет предлагаться в модификации 12+512 Гбайт. Также в ней эксклюзивно будет доступна ночная тема в MIUI 10. Подробнее об устройстве станет известно позже.