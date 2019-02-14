Опубликованы первые фотографии с Xiaomi Mi 9

Соучредитель Xiaomi Вэн Чуань в Weibo опубликовал первые фото на Xiaomi Mi 9.
Он выложил снимки собак и краба. Судя по ним, смартфон удивит качеством снимков. Детализация фото настолько велика, что в зрачке собаки можно разглядеть отражение.
Напомним, Mi 9 получит тройную тыльную камеру. Разрешение основного модуля составит 48 Мп. Кадры были сделаны с разрешением 36 Мп.
Xiaomi Mi 9 представят 20 февраля в один день с Galaxy S10. Ещё одной особенностью смартфона станет внутриэкранный сканер отпечатка. Ранее смартфон появился на живых фото.
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