Топ-менеджер рассказал, когда представят Redmi Note 7 Pro

Суббренд Xiaomi готовит ещё один бюджетный смартфон. Предыдущая новинка удивила характеристиками выше среднего для своего сегмента.

Redmi Note 7 Pro представят на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор бренда в Weibo.

Смартфон получит камеру на 48 МП, как и Redmi Note 7, но уже другую, улучшенную. Он будет работать на процессоре Snapdragon 670 или 675, остальные параметры неизвестны.

Цена смартфона также не сообщается. GSMArena полагает, что стоимость минимальной модификации составит 240 долларов.

Redmi Note 7 — первый смартфон суббренда Xiaomi, Redmi. Он стоит 200 долларов. Бюджетник интересен качественными дисплеем и камерой, а также современным, удобным разъёмом USB-C вместо Micro USB.