Xiaomi представила бюджетник с камерой на 48 МП

Девайс удивит снимками с высочайшей детализацией. В остальном он не отличается от других бюджетников на мобильном рынке.

В прошлом году генеральный директор Xiaomi Линь Бинь анонсировал выход смартфона с 48 МП. Теперь компания представила девайс, это бюджетная модель Redmi Note 7. Об этом сообщает The Verge.

Внешне он похож на другой бюджетник, Mi Play: безрамочный корпус, каплевидный вырез, двойная камера с вертикально расположенными сенсорами и сканер отпечатка на задней панели. На нижнем торце расположены USB-C и разъём для наушников. Диагональ экрана — 6,3 дюйма, пропорции — 19,5:9, разрешение — 2340 х 1080 пикселей.

Смартфон работает на чипе Snapdragon 660, объём аккумулятора составляет 4000 мАч, разрешение фронтальной камеры — 13 МП, разрешение основной — 48+5, вспомогательный сенсор предназначен для анализа фокусного расстояния. Основной сенсор выдаст фото с максимально высокой детализацией за счёт имитации 1,6-мкм пикселей.

Redmi Note 7 будет продаваться в Китае в двух версиях: 3+32 ГБ приблизительно за $150 и 4+64 ГБ примерно за $200. О его появлении в других регионах не сообщается.

Ранее в Китае был представлен Honor View 20 также с камерой на 48 МП. Его особенность в том, что в темноте разрешение падает до 12 МП. Международная презентация состоится 22 января.