Huawei представила складной смартфон с одним, но увеличенным экраном

Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G — Mate X — на выставке MWC 2019.
Девайс получил один OLED-экран. В разогнутом состоянии его диагональ составляет 8 дюймов, в согнутом — 6,6 и 6,3 дюйма. Рамки меньше, чем у Galaxy Fold.
Смартфон оснащён тройной камерой. Их можно использовать и как тыльные, и как основные. Чтобы их "переключить", нужно повернуть сложенный смартфон другой стороной.
Устройство оснащено двумя батареями. Их суммарная ёмкость — 4500 мАч. Смартфон может заряжаться с мощностью 55 Ватт. Девайс работает на 7-нанометровом процессоре.
Mate X станет доступен для покупки в середине 2019 года. Его цена составит 2299 долларов.
Ранее Samsung представила складной Galaxy Fold. Он получил два экрана и шесть камер. Его цена составит 1980 долларов, девайс должен появиться в продаже в апреле.
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