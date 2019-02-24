Huawei представила складной смартфон с одним, но увеличенным экраном

Вслед за Samsung устройство с революционным форм-фактором представил её главный конкурент из Китая.

Huawei представила складной смартфон с поддержкой 5G — Mate X — на выставке MWC 2019.

Девайс получил один OLED-экран. В разогнутом состоянии его диагональ составляет 8 дюймов, в согнутом — 6,6 и 6,3 дюйма. Рамки меньше, чем у Galaxy Fold.

Смартфон оснащён тройной камерой. Их можно использовать и как тыльные, и как основные. Чтобы их "переключить", нужно повернуть сложенный смартфон другой стороной.

Устройство оснащено двумя батареями. Их суммарная ёмкость — 4500 мАч. Смартфон может заряжаться с мощностью 55 Ватт. Девайс работает на 7-нанометровом процессоре.

Mate X станет доступен для покупки в середине 2019 года. Его цена составит 2299 долларов.

Ранее Samsung представила складной Galaxy Fold. Он получил два экрана и шесть камер. Его цена составит 1980 долларов, девайс должен появиться в продаже в апреле.