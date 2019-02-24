Представлен LG G8 ThinQ с разблокировкой по рукам

Корейский смартфон удивит способом разблокировки и управления, несмотря на непримечательный внешний вид.

LG на выставке MWC представила флагман G8 ThinQ.

Внешне смартфон не удивляет. Задняя панель как у LG V30+ или G6: двойная камера с горизонтально расположенными сенсорами, под ней сканер отпечатка. Спереди безрамочный 6,1-дюймовый экран и маленькая "чёлка". LG G8 ThinQ будет доступен в трёх цветах: красном, синем и чёрном.

Он работает на процессоре Snapdragon 855, ёмкость оперативной памяти — 6 ГБ, объём аккумулятора — 3500 мАч. На нижнем торце расположены USB-C и разъём для наушников. Смартфон оснащён двойной камерой на 16+12 МП, второй модуль — ультраширокий.

Особенность смартфона — наличие ToF-сенсора на передней панели. С ним пользователю доступна разблокировка по лицу или руке, вторая технология называется Hand ID. За счёт этого же сенсора смартфон поддерживает способ бесконтактного управления: в этом режиме он реагирует на жесты рук. Также он получил технологию Crystal Sound OLED, благодаря которой флагман воспроизводит звук с помощью экрана.

Ранее компания показала LG V50 ThinQ с поддержкой сетей 5G и чехлом с дополнительным дисплеем. С ним могут усовершенствоваться геймплей в играх и многозадачность.