5G-смартфон LG получил чехол с дополнительным дисплеем

Корейское мобильное устройство удивляет не только тройной камерой и поддержкой сотовой связи нового поколения.

LG на выставке MWC представила свой смартфон с поддержкой 5G — V50 ThinQ.

Это переработанный V40 ThinQ с поддержкой сотовой связи нового поколения. Внешне он тоже мало чем отличается от предшественника: тройная камера с горизонтально расположенными сенсорами, под ними — сканер отпечатка, маленькая чёлка на передней панели.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 855, ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Также инженеры добавили в него новую, усовершенствованную систему охлаждения.

К нему LG презентовала чехол с дополнительным 6,2-дюймовым OLED-дисплеем. Он поможет усовершенствовать геймплей в играх и многозадачность.

LG V50 ThinQ появится в ближайшие месяцы в США. Компания также планирует его выпуск в Южной Корее, Австралии и некоторых странах Евросоюза. Стоимость устройства не называется.

Ранее на MWC 2019 5G-смартфоны показали Xiaomi и Huawei. Samsung на отдельной презентации также анонсировала выход мобильного устройства с поддержкой сотовой связи нового поколения.