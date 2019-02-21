Samsung показала Galaxy S10 5G с самым большим экраном

Этот телефон будет создан для тестирования нового поколения сотовой связи. По размерам он больше других устройств серии.

Samsung представила Galaxy S10 5G на презентации в Сан-Франциско. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, ёмкость аккумулятора — 4500 мАч. Это самые высокие параметры среди всей серии.

5G позволит стримить со смартфона и скачивать длинные видео без подключения к Wi-Fi. Камера также будет отличаться от обычных S10. Она сможет размыть фон во время съёмки видео в прямом эфире.

Когда он выйдет в продажу, неизвестно. Ранее сообщалось, что телефон будет доступен для покупки в США с лета этого года. Samsung заключила контракт с местными сотовыми операторами насчёт тестирования нового поколения сотовой связи.

Также компания представила другие смартфоны серии S10. Их цены в России уже известны.