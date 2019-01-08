5G-смартфоны Samsung появятся летом

Сотовые операторы США и корейский производитель договорились насчёт выхода в продажу устройств с поддержкой сетей нового поколения.

Смартфоны Samsung с поддержкой 5G появятся в США летом 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного сотового оператора Sprint. Также производитель смартфонов заключил контракты с Verizon и AT&T.

Известно, что 5G-смартфон компании будет отнесён к серии Galaxy S10. Он получит 6,7-дюймовый экран, четверную основную камеру, двойную селфи-камеру и чип Snapdragon 855.

Сама серия Galaxy S10 должна быть представлена в конце февраля — на выставке MWC или отдельно. Это будут Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 или Galaxy S10 Edge, а также Galaxy S10+.

Ранее Лайф писал о тренде на 5G-смартфоны в некоторых регионах в 2019 году. OnePlus даже создаст отдельную линейку устройств с поддержкой новой сотовой связи. Обычные смартфоны невыгодно оснащать этими комплектующими из-за их дороговизны.