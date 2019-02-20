Samsung представила три Galaxy S10

Устройства удивляют необычным дизайном и нововведениями, вроде обратной беспроводной зарядки.

Samsung представила три смартфона серии Galaxy S10 на презентации в Сан-Франциско. Это 5,8-дюймовый S10E, 6,1-дюймовый S10 и 6,5-дюймовый S10+.

Все смартфоны оснащены "дырявыми" экранами Infinity O, селфи-камеры располагаются сверху в правом углу, верхний динамик размещён над экраном. Камеры на задней панели расположены горизонтально. Все три устройства в России будут работать на процессоре Exynos 9820.

Самое интересное нововведение — обратная беспроводная зарядка. Девайсы смогут подзарядить от корпуса другие устройства: смартфон или аксессуар. Также они оснащены поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

Второе по важности нововведение — ультразвуковой внутриэкранный сканер отпечатка. Он, в отличие от оптического, сможет распознать даже мокрый или липкий палец владельца.

Galaxy S10 получил изогнутый экран, одинарную селфи-камеру и тройную основную. Разрешение первой — 10 МП, разрешение второй — 12+12+16 МП, третий модуль — широкоугольный. Разрешение AMOLED-экрана — Quad HD+. Ёмкость аккумулятора составит 3400 мАч. Смартфон будет доступен в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном. Устройство будет продаваться в трёх модификациях: 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+512 ГБ.

У Galaxy S10+ также изогнутый AMOLED-экран с разрешением Quad HD+. Он получил двойную селфи-камеру с разрешением 10+8 МП и ту же тройную основную камеру с разрешением 12+12+16 МП, третий модуль — широкоугольный. Ёмкость аккумулятора — 4100 мАч. Этот телефон будет продаваться в стеклянном и керамическом корпусах. Первый будет доступен в чёрной, белой и зелёной расцветках, второй соответственно — в чёрной и белой. Первый будет предлагаться в двух вариантах: 6+128 ГБ или 8+128 ГБ. Второй, соответственно, тоже в двух: 8+512 ГБ и 12ГБ+1ТБ.

Galaxy S10E — облегчённая версия S10. Она оснащена двойной камерой с разрешением на 16 и 12 МП. Это широкоугольный и ультраширокоугольный модули, оптического зума в нём нет. Разрешение селфи-камеры составляет 10 МП. Также у него стоит плоский экран с разрешением Full HD+. Объём батареи — 3100 мАч, сканер отпечатка расположится на боковой грани, а не в экране. S10E выпустят в четырёх расцветках: чёрной, белой, зелёной или жёлтой. Он будет доступен в двух модификациях: 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

В AMOLED-экранах увеличили пропорции: теперь соотношение сторон — 19:9, а не 18:9. Также максимальный уровень яркости был повышен до 800 нит, отображение вредного для глаз синего цвета снижено на 42%. Все смартфоны получили USB-C, 3,5 мм разъём для наушников, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Также они оснащены "умными" алгоритмами, которые подстраивают производительность и автономность в зависимости от настроек и часто используемых программ.

20 февраля также представили Xiaomi Mi 9. Лайф сравнил его с Galaxy S10 по нескольким параметрам и выяснил, в каком случае надо брать первый, а в каком второй.