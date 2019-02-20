Названы российские цены Samsung Galaxy S10 и новых аксессуаров

S10+ в максимальной модификации будет стоить, как iPhone XS Max на 512 ГБ, остальные модификации дешевле конкурентов от Apple.

Издание iGuides.ru назвало рекомендованные цены смартфонов Samsung Galaxy S10 в России.

Минимальная стоимость S10 составит 68 990, S10+ — 76 990 рублей, S10e — 56 990 рублей. S10+ в максимальной модификации на 12ГБ+1ТБ будет стоить 124 990 рублей. Телефоны станут доступны для покупки 8 марта.

Также компания выпустит ряд аксессуаров. Беспроводные наушники Galaxy Buds будут стоить 9990 рублей. Оформившие предзаказ пользователи получат их в подарок.

Браслеты Galaxy Fit и Fit E оценены в 6990 и 2990 рублей соответственно. Они будут доступны в трёх цветах: оникс, молоко и лимонник.

Презентация Samsung прошла 20 февраля в Сан-Франциско. Там представили серию Galaxy S10 и складной смартфон Galaxy Fold.