На MWC найден Huawei P30 Pro, и он очень странный

Количество камер, другие надписи на корпусе — от этой находки возникло больше вопросов, чем ответов.

Журналисты Digital Trends зашли в демокомнату компании Huawei и обнаружили тестовый образец флагмана P30 Pro, который должны представить 26 марта в Париже.

Первое, что показалось странным, количество камер. Их три, а не четыре, как сообщалось ранее. Второе — надписи. Вместо Huawei на задней панели снизу написано Vogue, под камерой Link вместо Leica. Ранее об этом не сообщалось.

Журналисты допустили, что нашли 5G-версию P30 Pro. Скорее всего, компания, как Samsung, покажет четыре смартфона: P30 Lite, P30, P30 Pro и P30 Pro 5G.

P30 Pro удивит возможностями камеры, так же как и P20 Pro. Он должен получить увеличенный зум. Также в нём будут стоять топовый процессор и OLED-экран. Аудиоразъёма не будет.