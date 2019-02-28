Представлен бюджетник Redmi Note 7 Pro с USB-C

Это второй смартфон, выпущенный под суббрендом Xiaomi. Он позиционируется как среднебюджетник.

Суббренд Xiaomi Redmi представил бюджетный смартфон Redmi Note 7 Pro. Об этом сообщает GizChina.

Внешне он похож на Redmi Note 7: каплевидный вырез, основная камера с вертикально расположенными сенсорами, сканер отпечатка на задней панели. Диагональ экрана — 6,3 дюйма.

Смартфон работает на чипе Snapdragon 675, в бенчмарке Antutu он набирает 180 тысяч баллов. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4, порт — USB Type-C, есть разъём для наушников.

Основная камера — сдвоенная. Только тут сенсор не Samsung, а Sony IMX586. Разрешение передней камеры — 13 МП. Есть поддержка сканера лица.

Redmi Note 7 Pro будет продаваться в двух модификациях: 4 + 64 ГБ за $197 и 6 + 128 ГБ $240. О вероятности его появления в России не сообщается.