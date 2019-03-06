В Сеть попало промовидео камерофонов Huawei P30

Менее чем через месяц китайский производитель презентует новое поколение смартфонов.

В Сети появился ролик для презентации серии Huawei P30. Ожидается, что это будут бюджетник P30 Lite, а также флагманы P30 и P30 Pro.

Судя по нему, флагманы получат экран с изогнутыми краями и камеру с вертикально расположенными сенсорами. Предположительно, у P30 она будет тройной, а у P30 Pro четверной. Также, исходя из ролика, можно предположить, что в смартфоне будет усовершенствован звук относительно предшественников.

Ожидается, что P30 получит 6,1-дюймовый экран, а P30 Pro 6,4-дюймовый. Они будут работать на чипе Kirin 980. Скорее всего, первый смартфон будет ограничен на фоне второго. P20 был облегчённым вариантом Pro-версии: у него была двойная камера без зума, а не тройная, а также неполноценный модуль NFC.

Серию смартфонов P30 представят 26 марта в Париже. Камера P30 Pro удивит "суперзумом": по словам генерального директора компании Ричарда Ю, диагональ экрана смартфона составит 6,4 дюйма.