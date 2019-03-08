Аналитик Apple: Samsung Galaxy S10 лучше iPhone

Эксперт считает, что корейские смартфоны привлекают инновациями, которых нет у устройств Apple.

Аналитик Минг Чи Куо отметил высокий спрос на серию Samsung Galaxy S10 и оценил смартфоны выше трёх iPhone 2018 года.

Специалист сообщил, что число предзаказов корейских смартфонов оказалось больше, чем он ожидал. В связи с этим Куо увеличил ожидаемое число проданных копий за 2019 год на 30% — с 30–35 до 40–45 миллионов.

Эксперт полагает, что интерес к моделям обусловлен наличием инноваций — ультразвукового подэкранного сканера отпечатка пальца или обратной беспроводной зарядки, что выделяет их на фоне последних iPhone.

Продажи смартфонов в России начались 8 марта. Самыми популярными цветами оказались оникс (чёрный) и перламутр.